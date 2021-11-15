Эстония предложила укрепить границу с РФ на фоне миграционного кризиса

Согласно предложению комиссии по государственной безопасности эстонского правительства, проволочное заграждение планируется установить временно. Это предложение будет обсуждаться в правительстве 18 ноября.



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что опасности для эстонских границ нет, но серьёзная ситуация с беженцами в соседних странах требует внимания в целях предотвращения вероятной проблемы.





