Эстония предложила укрепить границу с РФ на фоне миграционного кризиса

В правительстве Эстонии предложили укрепить границу с РФ при помощи проволоки на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границах с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно предложению комиссии по государственной безопасности эстонского правительства, проволочное заграждение планируется установить временно. Это предложение будет обсуждаться в правительстве 18 ноября.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что опасности для эстонских границ нет, но серьёзная ситуация с беженцами в соседних странах требует внимания в целях предотвращения вероятной проблемы.



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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ЭстонияЕвросоюзМигранты
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