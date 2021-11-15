Эстония предложила укрепить границу с РФ на фоне миграционного кризиса
В правительстве Эстонии предложили укрепить границу с РФ при помощи проволоки на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границах с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предложению комиссии по государственной безопасности эстонского правительства, проволочное заграждение планируется установить временно. Это предложение будет обсуждаться в правительстве 18 ноября.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что опасности для эстонских границ нет, но серьёзная ситуация с беженцами в соседних странах требует внимания в целях предотвращения вероятной проблемы.
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