Боррель анонсировал новые целевые санкции ЕС против Белоруссии

Евросоюз в понедельник примет новый пакет целевых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска

Слова главы евродипломатии приводит ТАСС. Боррель также анонсировал создание механизма санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на минувшей неделе заявила о грядущем расширении санкций против Белоруссии, напоминает телеканал «360». В санкционный список могут попасть как физические лица, так и организации из Белоруссии и третьих стран, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияЕвросоюз
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