Боррель анонсировал новые целевые санкции ЕС против Белоруссии
Евросоюз в понедельник примет новый пакет целевых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Слова главы евродипломатии приводит ТАСС. Боррель также анонсировал создание механизма санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на минувшей неделе заявила о грядущем расширении санкций против Белоруссии, напоминает телеканал «360». В санкционный список могут попасть как физические лица, так и организации из Белоруссии и третьих стран, отмечает RT.
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