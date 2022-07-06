Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена

В сообщении говорится, что норвежская сторона перевозит контейнеры от пропускного пункта «Стурскуг» в город Тромсё, после чего они по морю будут доставлены на Шпицберген.

«Грузы уже находятся на судне», - подчёркивается в сообщении



Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что в рамках пятого пакета антироссийских санкций грузовики из России больше не будут пропускать через пункт Стурскуг, а норвежские порты закроют для российских судов. При этом, по её словам, для Шпицбергена сделают исключение.

