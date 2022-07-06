Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена
Норвежские власти согласились пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежский МИД.
В сообщении говорится, что норвежская сторона перевозит контейнеры от пропускного пункта «Стурскуг» в город Тромсё, после чего они по морю будут доставлены на Шпицберген.
«Грузы уже находятся на судне», - подчёркивается в сообщении
Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что в рамках пятого пакета антироссийских санкций грузовики из России больше не будут пропускать через пункт Стурскуг, а норвежские порты закроют для российских судов. При этом, по её словам, для Шпицбергена сделают исключение.
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