Нормандская четверка соберется 9 декабря
Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона заявила, что встреча глав государств, которые входят в нормандскую четверку, запланирована на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
В начале октября представитель французского МИД также рассказал, что встреча в нормандском формате пройдет в Париже. Ожидается, что нормандский формат будет способствовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что участие в нормандском форуме примят президенты Франции, Германии, России и Украины.
Ранее бывший парламентарий Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН, с какими трудностями стороны столкнутся в ходе встречи «нормандской четвёрки».
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