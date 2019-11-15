Нормандская четверка соберется 9 декабря

В начале октября представитель французского МИД также рассказал, что встреча в нормандском формате пройдет в Париже. Ожидается, что нормандский формат будет способствовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что участие в нормандском форуме примят президенты Франции, Германии, России и Украины.

Ранее бывший парламентарий Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН, с какими трудностями стороны столкнутся в ходе встречи «нормандской четвёрки».

