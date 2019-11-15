Нормандская четверка соберется 9 декабря

15 ноября 201918:15

Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона заявила, что встреча глав государств, которые входят в нормандскую четверку, запланирована на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

МИД Украины рассказал о согласовании саммита «нормандской четверки»

В начале октября представитель французского МИД также рассказал, что встреча в нормандском формате пройдет в Париже. Ожидается, что нормандский формат будет способствовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что участие в нормандском форуме примят президенты Франции, Германии, России и Украины.

Ранее бывший парламентарий Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН, с какими трудностями стороны столкнутся в ходе встречи «нормандской четвёрки».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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