Недопуск к ЕГЭ можно обжаловать через конфликтную комиссию

Школьники и их родители могут обжаловать недопуск к экзамену, если он связан с отказом сдать запрещенные предметы. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По его словам, досмотр участников экзамена запрещен, однако они проходят через рамки металлодетектора. Если устройство срабатывает, ученик должен показать предмет. Телефоны и наушники необходимо сдать, тогда как медицинские устройства можно оставить при себе при наличии подтверждающих документов. Родители при этом могут присутствовать во время процедуры.