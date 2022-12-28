Госдеп: США непричастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»

США непричастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил официальный представитель американского Госдепа, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что любые предположения о том, что американские власти могут быть каким-либо образом причастны к этому являются безосновательными.