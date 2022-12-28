Госдеп: США непричастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»

США непричастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил официальный представитель американского Госдепа, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что любые предположения о том, что американские власти могут быть каким-либо образом причастны к этому являются безосновательными.

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Представитель ведомства также рассказал о том, что США намерены поддержать проводимое европейскими странами расследование.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», — добавил представитель Госдепа.

Ранее российское посольство в США потребовало прозрачного расследования терактов на «Северных потоках», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАСеверный ПотокГазопроводВзрывСеверный Поток-2
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