«Настоящий лохотрон!»: Россию не допустят к расследованию терактов на «Северных потоках»

В его письме, направленном председателям Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, а также генеральному секретарю организации, говорится, что отказ предоставить юридическую помощь данные страны объяснили угрозой их безопасности. Также Небензя добавил, что в ФРГ отдельно указали на «возможный ущерб интересам» страны.

Российская сторона подобную риторику считает, мягко говоря, странной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Дании допустить Россию к расследованию, назвав это «махинацией и настоящим лохотроном».

«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - сказала представитель МИД.

Со своей стороны, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что такое деяние не могло быть совершено на любительском уровне, значит, это акт государственного терроризма.

По ее словам, подготовка к этой диверсии требовала задействования высоких технологий – специальное оборудование, специальные взрывчатые вещества, подводный, надводный вход, это обученные люди.

Ранее президент Владимир Путин усомнился в версии о том, что к диверсиям на газопроводах «Северный поток» причастны украинские активисты. Такие данные начали появляться в западных СМИ, Путин назвал эти сообщения «полной чушью».



По мнению Путина, теоретическая заинтересованность в подрыве газопроводов есть у США. Он отметил, что Вашингтону выгодно поставлять свой сжиженный природный газ в Европу. Президент уточнил, что под российские газопроводы могли заложить несколько взрывных устройств.

При этом немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными.