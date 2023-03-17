«Настоящий лохотрон!»: Россию не допустят к расследованию терактов на «Северных потоках»
Германия, Дания и Швеция призывают Россию довериться результатам их расследования, Москва обвиняет Запад в махинациях. США отрицают свою вину в произошедшем.
Тема подрыва «Северных потоков» не исчезает из информационного поля, несмотря на попытки коллективного Запада «замять ситуацию». Накануне лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывом все-таки стоят США, которые годами боролись с трубопроводами.
16 марта стало известно, что Дания не допустит Россию для участия в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил глава датского министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. По словам министра, так как на территории Евросоюза, куда входят и Дания, и Швеция, и Германия, действует верховенство закона, нет причин сомневаться в результатах совместного расследования этих трех стран.
Еще 14 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с российскими Генпрокуратурой и ФСБ по расследованию диверсий на газопроводах.
В его письме, направленном председателям Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, а также генеральному секретарю организации, говорится, что отказ предоставить юридическую помощь данные страны объяснили угрозой их безопасности. Также Небензя добавил, что в ФРГ отдельно указали на «возможный ущерб интересам» страны.
Российская сторона подобную риторику считает, мягко говоря, странной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Дании допустить Россию к расследованию, назвав это «махинацией и настоящим лохотроном».
«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - сказала представитель МИД.
Со своей стороны, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что такое деяние не могло быть совершено на любительском уровне, значит, это акт государственного терроризма.
По ее словам, подготовка к этой диверсии требовала задействования высоких технологий – специальное оборудование, специальные взрывчатые вещества, подводный, надводный вход, это обученные люди.
Ранее президент Владимир Путин усомнился в версии о том, что к диверсиям на газопроводах «Северный поток» причастны украинские активисты. Такие данные начали появляться в западных СМИ, Путин назвал эти сообщения «полной чушью».
По мнению Путина, теоретическая заинтересованность в подрыве газопроводов есть у США. Он отметил, что Вашингтону выгодно поставлять свой сжиженный природный газ в Европу. Президент уточнил, что под российские газопроводы могли заложить несколько взрывных устройств.
При этом немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными.
«Американцы действительно предупреждали о возможной подготовке проукраинскими силами диверсии на “Северных потоках”. После теракта из США пошли первые намеки и сигналы в адрес Германии, что диверсия — дело рук Украины», — сказал Рар.
При этом собеседник НСН отметил, что в Германии существуют различные мнения по поводу происходящего.
Ранее он также заявлял, что в Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным.
«Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - отметил Рар.
Со своей стороны, бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН призвал не ждать ничего хорошего от расследований по данному делу. По его словам, Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования с их стороны даже не будет.
«Не думаю, что это даст какой-то импульс для официальных расследований. Кто сегодня из этой ситуации извлекает выгоду, мы знаем – США продают СПГ европейцам, навязывают свои решения, получают копеечку», - добавил он.
Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.
Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в связи с этим сказал НСН, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН.
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