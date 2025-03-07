«Никто не откажется»: В России заявили, что ядерное разоружение больше выгодно США

«Разоружаться одним, когда другие в этом не участвуют, нет никакого смысла. Ограничиваться Россией, США и Китаем не очень правильно. Буквально на днях Франция активировала свою ядерную риторику, Великобритания также является полноправным членом ядерного клуба. Самые большие ядерные арсеналы сегодня у России и США, плюс у Китая достаточно быстро растет арсенал, медленнее растет арсенал Великобритании, Индии и Пакистана, еще медленнее растет арсенал Северной Кореи. Про Израиль мы ничего не знаем, к сожалению. У Франции это все измеряется сотнями, а не тысячами, как у нас с американцами. Считается, что денуклеаризация интересна все-таки американцам, потому что в части обычных вооруженных сил они до последнего времени не имели соперников. Сейчас, конечно, Китай им наступает на пятки, а также у России появляется новый опыт», - рассказал он.

По его словам, страны понимают, что десятки и сотни таких зарядов сдерживают не хуже, чем тысячи. Поэтому сокращение такого вооружения – это хорошая тактика, но на полный отказ никто не пойдет.

«Если смотреть на эту картину широко, без ядерного оружия современный мир вряд ли станет сильно безопаснее, потому что ядерное сдерживание обеспечивает отсутствие прямых вооруженных конфликтов с участием ключевых мировых держав. При этом, конечно, великие державы берут на себя ответственность ограничивать ядерное распространение. Важно вести переговоры о том, чтобы этого оружия становилось меньше. Хочется верить, что что-то получится придумать и нам, и американцам. В обозримом будущем ни одна страна не согласится на полный отказ от ядерного оружия. Договоры в этой сфере подразумевают контроль и верификацию имеющегося оружия. Десятки и сотни таких зарядов сдерживают не хуже, чем тысячи. Ядерное оружие – довольно дорогой элемент, целесообразно тратить средства на какие-то боли применимые военные вещи», - объяснил собеседник НСН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дебатов относительно использования ядерного оружия Франции для защиты стран Европейского союза, передает «Радиоточка НСН».

