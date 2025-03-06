Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой для России
6 марта 202513:19
Москва считает ядерную риторику французского лидера Эммануэля Макрона угрозой для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Конечно, это угроза в адрес России, если он собирает встречу начальников генштабов европейских стран и говорит, что необходимо использовать ядерное оружие. Это конечно же угроза. В отличии от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает», - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Зимбабве Мурвирой.
Лавров также заявил, что «обвинения в подготовке РФ войны против Европы - это чушь», а также что Макрон может позвонить президенту Путину. По его словам, Россия будет рассматривать присутствие европейских миротворцев на Украине так же, как присутствие НАТО.
Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru