Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Трампу
Лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не планирует сам связываться с президентом США Дональдом Трампом, однако готов к сотрудничеству, если инициатива поступит со стороны Вашингтона.
По его словам, в случае возможного контакта он бы пригласил Трампа в Будапешт на годовщину событий октября 1956 года. Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия и США остаются союзниками по НАТО, а Вашингтон является важным экономическим партнером, и Будапешт заинтересован в развитии отношений.
Он добавил, что во время визита в Венгрию вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о готовности американской стороны сотрудничать с любым правительством страны.
Парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. По данным избирательной комиссии после обработки 98,9% голосов, партия «Тиса» получает 138 из 199 мест, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана занимает второе место с 55 мандатами, передает «Радиоточка НСН».
