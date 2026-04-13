Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Трампу

Лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не планирует сам связываться с президентом США Дональдом Трампом, однако готов к сотрудничеству, если инициатива поступит со стороны Вашингтона.

По его словам, в случае возможного контакта он бы пригласил Трампа в Будапешт на годовщину событий октября 1956 года. Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия и США остаются союзниками по НАТО, а Вашингтон является важным экономическим партнером, и Будапешт заинтересован в развитии отношений.