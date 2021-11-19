Никарагуа объявило о выходе из Организации американских государств
Глава МИД Никарагуа Денис Монкада заявил, что правительство республики направило в секретариат Организации американских государств (ОАГ) письмо, в котором уведомило о прекращении членства, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение об отказе от участия в ОАГ и прекращении контактов было принято из-за вмешательства организации во внутренние дела республики.
«Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна», - заявил Монкада.
Ранее президент США Джо Байден, в ответ на деятельность правительства Никарагуа, «подрывающей демократические институты», запретил представителям властей республики въезд на территорию Соединённых Штатов.
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