Никарагуа объявило о выходе из Организации американских государств

По его словам, решение об отказе от участия в ОАГ и прекращении контактов было принято из-за вмешательства организации во внутренние дела республики.

«Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна», - заявил Монкада.

Ранее президент США Джо Байден, в ответ на деятельность правительства Никарагуа, «подрывающей демократические институты», запретил представителям властей республики въезд на территорию Соединённых Штатов.

