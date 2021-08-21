США ввели ограничения против официальных лиц Никарагуа

Визовые ограничения введены в отношении 19 официальных лиц Никарагуа. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Как отмечается в заявлении главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Госдеп своими действиями подчеркивает решимость «призвать к ответу тех, кто замешан в не поддерживающем демократию правительстве» президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что запрет на участие в ноябрьских выборах последней оппозиционной партии указывает, что правительство Ортеги-Мурильо хочет остаться у власти любой ценой.

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