Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа
Президент Джо Байден подписал указ, который запрещает въезд на территорию США представителям властей Никарагуа. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение было принято в качестве мер в ответ на деятельность правительства латиноамериканской страны, «подрывающих демократические институты». Под ограничения, в частности, попали президент Даниэль Ортега, его супруга, вице-президент Росарио Мурильо и другие.
Ранее США не признали итоги выборов в Никарагуа, которые состоялись в ноябре. Ранее до выборов администрация США заявляла, что запрет на участие в ноябрьских выборах последней оппозиционной партии указывает, что правительство Ортеги-Мурильо хочет остаться у власти любой ценой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru