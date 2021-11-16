Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа

Президент Джо Байден подписал указ, который запрещает въезд на территорию США представителям властей Никарагуа. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято в качестве мер в ответ на деятельность правительства латиноамериканской страны, «подрывающих демократические институты». Под ограничения, в частности, попали президент Даниэль Ортега, его супруга, вице-президент Росарио Мурильо и другие.

Ранее США не признали итоги выборов в Никарагуа, которые состоялись в ноябре. Ранее до выборов администрация США заявляла, что запрет на участие в ноябрьских выборах последней оппозиционной партии указывает, что правительство Ортеги-Мурильо хочет остаться у власти любой ценой.

