Никарагуа готова платить за российскую пшеницу рублями и кордобами
В рамках защиты своего финансового суверенитета Никарагуа предлагает Москве вести расчет за российскую пшеницу, поставляемую в республику в рублях или кордобах. Об этом заявил глава никарагуанского МИД Денис Монкада в интервью РИА Новости.
По его словам, латиноамериканская страна хотела бы нарастить поставки зерна и обсудить варианты оплаты.
Министр также рассказал о планах в сотрудничестве с Россией построить Никарагуанский канал, который может стать альтернативой Панамскому.
Ранее Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для программы школьных обедов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru