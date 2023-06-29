Никарагуа готова платить за российскую пшеницу рублями и кордобами

В рамках защиты своего финансового суверенитета Никарагуа предлагает Москве вести расчет за российскую пшеницу, поставляемую в республику в рублях или кордобах. Об этом заявил глава никарагуанского МИД Денис Монкада в интервью РИА Новости.

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По его словам, латиноамериканская страна хотела бы нарастить поставки зерна и обсудить варианты оплаты.

Министр также рассказал о планах в сотрудничестве с Россией построить Никарагуанский канал, который может стать альтернативой Панамскому.

Ранее Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для программы школьных обедов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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