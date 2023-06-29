Никарагуа готова платить за российскую пшеницу рублями и кордобами

Задержанная в ЛНР украинка за сбор данных о военных РФ арестована в Москве Патриарх Кирилл считает, что церкви должны примирять народы Заключённый в липецкой колонии убил майора ФСИН Протестующие в пригороде Парижа разгромили 25 комиссариатов полиции Сбой в работе пригородного сообщения произошёл на Горьковском направлении МЖД