Никарагуа разрешила вводить российские войска на свою территорию

Никарагуанский президент Даниэль Ортега своим указом разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года, передает правительственное издание La Gaceta.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — говорится в сообщении.

Президент Никарагуа: власти США переживают момент шизофрении

Помимо России подобное разрешение получили военные США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, а также Доминиканской Республики.

Ранее российский посол в Никарагуа Александр Хохоликов сообщил, что законодательство страны предусматривает присутствие на ее территории военнослужащих и военной техники ряда стран, в том числе России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Виталий Аньков
ТЕГИ:КораблиРоссияВоенныеНикарагуа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры