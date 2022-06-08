Никарагуа разрешила вводить российские войска на свою территорию

Никарагуанский президент Даниэль Ортега своим указом разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года, передает правительственное издание La Gaceta.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — говорится в сообщении.