Никарагуа разрешила вводить российские войска на свою территорию
Никарагуанский президент Даниэль Ортега своим указом разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года, передает правительственное издание La Gaceta.
«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — говорится в сообщении.
Помимо России подобное разрешение получили военные США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, а также Доминиканской Республики.
Ранее российский посол в Никарагуа Александр Хохоликов сообщил, что законодательство страны предусматривает присутствие на ее территории военнослужащих и военной техники ряда стран, в том числе России.
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