Никакого алкоголя. Названы противопоказания к вакцине от COVID-19

Первая российская вакцина против COVID-19, разработанная центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Массовая добровольная вакцинация начнётся примерно через месяц.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказала, что ограничения при вакцинации от коронавируса COVID-19 аналогичны тем, что предъявляют при вакцинации от гриппа.

Врач в интервью радиостанции Sputnik заявил, что противопоказанием для вакцинации является температура тела свыше 37 градусов. Кроме того, за 10-12 часов или даже за сутки до вакцинации нельзя пить алкоголь, отметил специалист.

Более того, уже есть люди, которые испытали новую вакцину на себе, и могут поделиться своими ощущениями. Так, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что уже привился от коронавируса.

«Вот и я уже привитый. У меня впечатления самые розовые. Да, да. Вырабатываемый иммунитет предупреждает распространение инфекции, но для этого нужно не менее 60% прослойка. Но пока мало, поэтому носите маски и прививайтесь», - посоветовал он.