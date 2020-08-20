Никакого алкоголя. Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Российские врачи рассказали, в каких случаях делать прививку от коронавируса нельзя.
Первая российская вакцина против COVID-19, разработанная центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Массовая добровольная вакцинация начнётся примерно через месяц.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказала, что ограничения при вакцинации от коронавируса COVID-19 аналогичны тем, что предъявляют при вакцинации от гриппа.
Врач в интервью радиостанции Sputnik заявил, что противопоказанием для вакцинации является температура тела свыше 37 градусов. Кроме того, за 10-12 часов или даже за сутки до вакцинации нельзя пить алкоголь, отметил специалист.
Более того, уже есть люди, которые испытали новую вакцину на себе, и могут поделиться своими ощущениями. Так, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что уже привился от коронавируса.
«Вот и я уже привитый. У меня впечатления самые розовые. Да, да. Вырабатываемый иммунитет предупреждает распространение инфекции, но для этого нужно не менее 60% прослойка. Но пока мало, поэтому носите маски и прививайтесь», - посоветовал он.
Также специалисты назвали риски при использовании новой российской вакцины. Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова рассказала в эфире НСН, что эффективность и безопасность вакцины не до конца изучены.
«Риски такие. До конца не изучена безопасность. Могут быть какие-то отставленные эффекты. История разработки вакцин знает достаточно громкие случаи, когда препарат недостаточно был исследован. После его применения вызывались серьезные иммуно-биологичесике реакции, которые по сути провоцировали заболевание в еще большей степени. Надеюсь, что с этой вакциной этого не произойдет. Но это фактор безопасности. Фактор эффективности вообще в данном случае не исследован, потому что на 38 людях невозможно подтвердить эффективность в принципе. Сейчас говорят о вакцинации врачей и учителей. Они получат нечто, что дай бог, не принесет вреда. То, что они будут думать, что они вакцинированы, это их может побудить к тому, что они будут снижать меры необходимой защиты. Это их еще больше подвинет в группу риска», - объяснила она.
Очевидно, что несмотря на высокий градус дискуссии вокруг новой российской вакцины от коронавируса, существуют и общие правила предосторожности. И в случае вакцинации их обязательно придется соблюдать.
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