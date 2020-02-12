«Никаких переговоров с американцами!» В Госдуме о низком доверии к США
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН отреагировал на предложение США обсудить сокращения ядерных запасов.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон рассчитывает на серьезное обсуждение с Москвой и Пекином сокращения ядерных запасов. Об этом он сказал, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне во вторник, 11 февраля.
«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении (запасов) ядерного оружия в ближайшие месяцы», — цитирует О'Брайена «РИА Новости». В Кремле ответили, что давно предлагали обсудить данный вопрос, поэтому готовы к контактам.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин назвал политику США вредоносной для ее партнеров.
«Не зная, какой текст у документа, который готовится американской стороной, я постараюсь угадать предложения США. По моему мнению, американцы хотят предложить следующее – Россия уходит из Сирии, Россия предает ДНР и ЛНР, Россия полностью ликвидирует все свои ракеты. Вот примерно такие могут поступить предложения от США. Трамп заключил соглашение с Японией, которая взяла на себя обязательство закупать огромные объемы американской сельскохозяйственной продукции. Заключил сделку с Китаем, теперь КНР полностью открыл свои рынки для американской продукции. Все переговоры, на которые идут американцы, только в их интересах и только в ущерб их партнерам. Вдобавок ко всему те обязательства, которые США на себя возьмут, они и их не выполнят», - заявил он.
Собеседник НСН привел пример ряд требований, только после выполнения которых, по его мнению, целесообразно садиться с США за обсуждение серьезных вопросов.
«С американцами можно садиться за стол переговоров по различным важным и стратегическим вопросам только после того, как будут полностью сняты антироссийские санкции, когда будут выведены американские военные базы и военные с территорий, прилегающих к России европейских стран, когда Япония получит от Америки команду подписать мирный договор с Российской Федерацией и полностью снять вопрос по Курилам. Только после этого. Вести какие-то переговоры с американцами в процессе того, когда нам гадят и вредят во всех экономических, геополитических, стратегических вопросах, когда нам замораживают «Северный поток-2», когда нам практически не дают возможности спокойно развивать территорию Крыма, потому что постоянно объявляют санкции, нельзя. У нас куча нерешенных проблем, созданных американцами, а мы должны сними садиться за стол переговоров!», - возмутился он.
5 февраля О'Брайен анонсировал переговоры с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. При этом он не предоставил подробностей ни о времени проведения встречи, ни о ее формате, отметив лишь, что в переговорах должен участвовать Китай.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.
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