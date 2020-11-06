«Никаких иллюзий». Джабаров об отношениях России и США после выборов

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что новый президент США не изменит отношения с Россией.

Журналист Владимир Познер призвал не ждать позитивных изменений в отношениях между Россией и США после президентских выборов, независимо от того, кто одержит победу.

С ним в эфире НСН согласился и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Я полностью согласен. Считаю, что никаких иллюзий быть не должно. Кто бы ни победил на этих выборах, ничего в худшую или лучшую сторону в наших отношениях не произойдет», – прокомментировал он.

В свою очередь, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН отметил, что всему миру придется подстраиваться под курс нового президента США.

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ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир ДжабаровВыборы в США
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