«Никаких иллюзий». Джабаров об отношениях России и США после выборов

Журналист Владимир Познер призвал не ждать позитивных изменений в отношениях между Россией и США после президентских выборов, независимо от того, кто одержит победу.

С ним в эфире НСН согласился и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.