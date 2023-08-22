Ниинисте допустил переговоры между Москвой и Киевом в 2025 году на площадке ОБСЕ
ОБСЕ во время председательства Хельсинки в 2025 году может стать площадкой для мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Политик назвал справедливый и прочный мир на Украине «фундаментальной ценностью» и отметил, что прогресс в урегулировании кризиса может поспособствовать ослаблению глобальной напряженности.
«2025 год может совпасть с решающим моментом в развитии европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время переговоров и диалога, то ОБСЕ, несмотря на свои многочисленные проблемы, станет для них естественной площадкой», — цитирует Ниинисте ТАСС.
Финский президент допустил, что к 2025-му украинский конфликт может завершиться, и в этом случае ОБСЕ сможет помочь обеспечению мира и «формированию нового, прочного порядка безопасности».
Ранее газета Der Tagesspiegel предположила, что страны Запада заставят Киев пойти на переговорный процесс с Москвой. Это может произойти после провала контрнаступления ВСУ, пишет RT.
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