Ниинисте допустил переговоры между Москвой и Киевом в 2025 году на площадке ОБСЕ

Политик назвал справедливый и прочный мир на Украине «фундаментальной ценностью» и отметил, что прогресс в урегулировании кризиса может поспособствовать ослаблению глобальной напряженности.

«2025 год может совпасть с решающим моментом в развитии европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время переговоров и диалога, то ОБСЕ, несмотря на свои многочисленные проблемы, станет для них естественной площадкой», — цитирует Ниинисте ТАСС.

Финский президент допустил, что к 2025-му украинский конфликт может завершиться, и в этом случае ОБСЕ сможет помочь обеспечению мира и «формированию нового, прочного порядка безопасности».

Ранее газета Der Tagesspiegel предположила, что страны Запада заставят Киев пойти на переговорный процесс с Москвой. Это может произойти после провала контрнаступления ВСУ, пишет RT.

