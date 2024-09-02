Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи на 200 млн евро
Власти Нидерландов приняли решение выделить Украине новый пакет помощи на сумму более 200 млн евро. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф.
По его словам, указанные средства будут направлены на защиту и ремонт украинской энергетической инфраструктуры, а также на гуманитарную помощь.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине продолжать двигаться вперед. Не только на передовой, но и в повседневной жизни», - заключил Схоф.
Ранее Украина срочно запросила у стран НАТО тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru