Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи на 200 млн евро

Власти Нидерландов приняли решение выделить Украине новый пакет помощи на сумму более 200 млн евро. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

Боррель пообещал выделить новый транш для Украины к марту

По его словам, указанные средства будут направлены на защиту и ремонт украинской энергетической инфраструктуры, а также на гуманитарную помощь.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине продолжать двигаться вперед. Не только на передовой, но и в повседневной жизни», - заключил Схоф.

Ранее Украина срочно запросила у стран НАТО тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьЭнергетикаУкраинаНидерланды

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