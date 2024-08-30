Боррель пообещал выделить новый транш для Украины к марту

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что новый транш Евросоюза на военную помощь Украине за счет доходов с замороженных активов РФ поступит ещё до марта 2025 года. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».

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Боррель также напомнил, что ЕС уже выделяет первый транш с доходов от замороженных российских активов в €1,4 млрд через Европейский фонд мира для военной поддержки Украины.

«Часть этой суммы поступит непосредственно Украине, чтобы придать импульс украинской оборонной промышленности» - уточнил глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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