Боррель пообещал выделить новый транш для Украины к марту
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что новый транш Евросоюза на военную помощь Украине за счет доходов с замороженных активов РФ поступит ещё до марта 2025 года. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».
Боррель также напомнил, что ЕС уже выделяет первый транш с доходов от замороженных российских активов в €1,4 млрд через Европейский фонд мира для военной поддержки Украины.
«Часть этой суммы поступит непосредственно Украине, чтобы придать импульс украинской оборонной промышленности» - уточнил глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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