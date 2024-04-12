Нидерланды выделят на военную помощь Украине дополнительно млрд евро
12 апреля 202416:42
Нидерланды намерены выделить на оказание военной помощи Украине дополнительно млрд для. Об этом в своих соцсетях заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
По его словам, об этом он уже проинформировал украинского президента Владимира Зеленского.
«Это в дополнение к уже запланированным двум млрд евро... Также решено, что на следующий год мы выделим три млрд евро», - написал Рютте.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Украине системы ПВО Patriot, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru