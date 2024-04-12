Нидерланды выделят на военную помощь Украине дополнительно млрд евро

По его словам, об этом он уже проинформировал украинского президента Владимира Зеленского.

«Это в дополнение к уже запланированным двум млрд евро... Также решено, что на следующий год мы выделим три млрд евро», - написал Рютте.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Украине системы ПВО Patriot, сообщает RT.

