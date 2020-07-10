Нидерланды подадут на Россию в ЕСПЧ по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

В письме указано, что власти Нидерландов таким образом хотят добиться «истины, справедливости и подотчётности».

Международная следственная группа ранее назвала трёх граждан России подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе, в которой 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Все они связаны с ополчением Донбасса. Предполагается, что пассажирский лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук». Украинских «Буков» не было в радиусе, с которого самолёт могла бы поразить ракета, заявила голландская прокуратура.

Россия, которую не привлекли к участие в международной следственной группе, приводила свои доводы и выражала недоверие работе официального следствия по делу о крушении.

