Прокуратура и Совместная следственная группа сравнили украинские «Буки» с теми, что были запечатлены на фотографиях в Донбассе в день катастрофы. Они пришли к выводу, что украинских «Буков» в радиусе, с которого ракета могла бы поразить авиалайнер, не было, передаёт РИА Новости. Расследователи опирались на данные о местоположении ЗРК «Бук», предоставленные Минобороны Украины.

При этом ранее стало известно, что Киев не предоставил следствию первичные данные с радаров. В 2014 году украинские власти заявили, что их радары в тот момент не работали. США, в свою очередь, не предоставили данные со спутников, которые помогли бы определить место пуска ракеты.

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), который тогда командовал ополченцами Донбасса, ещё в прошлом году сказал НСН, что расследование действий украинской стороны никак не повлияет на Киев. Он отрицает причастность России и ополченцев к атаке.

«Никому, кроме оголтелых нациков, это преступление не могло быть выгодно даже теоретически. Ни России, ни ополчению сбивать этот самолет совершенно было не нужно. Я думаю, никакой особой реакции не будет [от Киева], они будут прятать концы в воду так же, как прятали все пять лет и оголтело обвинять во всем Российскую Федерацию и ополчение», - отмечал он в октябре 2019 года.

Позже он заявил НСН, что не следит за ходом следствия: «Я считаю, что оно заранее ангажировано, виновные назначены заранее».

При этом Стрелков, отрицая причастность ополчения, признаёт свою «моральную ответственность» за гибель пассажиров малайзийского «Боинга», поскольку командовал ополченцами в том военном конфликте, писало издание The Times.

В июле 2017 года Стрелков во время дебатов с Алексеем Навальным рассказал, что в июле 2014 года в его распоряжении были только зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Стрела-10», предназначенные для поражения воздушных целей на малых высотах. Международная следственная группа, однако, включила Стрелкова-Гиркина в число подозреваемых в причастности к крушению наряду с россиянами Олегом Пулатовым и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко.

Следствие считает, что «Боинг» был сбит ракетой из района поселка Первомайский, который не находился под контролем вооруженных сил Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН утверждал, что пассажирский «Боинг» сбили «однозначно не украинцы». В то же время он допустил версию, что воздушное пространство было преднамеренно не закрыто властями Украины.

