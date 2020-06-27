В суде по делу «Боингу» MH17 представили доказательства запуска «Бука»
В окружном суде Гааги по делу о крушении Boeing MH17, произошедшем в Донбассе летом 2014, прокуратурой представлена запись телефонных переговоров, свидетельствующая о запуске ракеты ЗРК «Бук» с места происшествия, сообщает NRC.
Так, подозреваемые Леонид Харченко и Сергей Дубинский, будучи ополченцами Донбасса, предположили, что сбили украинский военный самолет. Также Дубинский сделал звон еще одному подозреваемому по делу Олегу Пулатову и уточнил насчет запуска ракеты.
«"Бук" сбил "Сушку"», - цитирует издание Пулатова.
По информации прокуратуры, в момент инцидента 17 июля 2014 года в небе не было никаких других самолетов, кроме MH17. Также отмечается, что на месте крушения найдены фрагменты ракеты «Бук», отмечает Lenta.ru.
Напомним, суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновлен 8 июня.В связи с коронавирусом, число участников в зале суда ограничено. Получили допуск по два представителя с каждой стороны. Обвиняемые не явились на заседание. Олега Пулатова представляют его адвокаты.
Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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