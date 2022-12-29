Нидерланды перестанут предоставлять убежище скрывающимся от мобилизации россиянам

Нидерланды больше не будут автоматически предоставлять убежище российским гражданам, уклоняющимся от мобилизации. Впоследствии убежище смогут получить уже призванные на военную службу лица. Об этом сообщило издание NL Times со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции Нидерландов Эрика ван дер Бурга.

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По его словам, получившие повестки граждане России могут оставаться в Нидерландах. Ведомство требует более достоверных данных о том, в какой степени российских призывников насильно задействовали в российско-украинском конфликте.

Ван ден Бург полагает, что российские граждане больше не должны бояться призыва, так как глава Минобороны России объявил о завершении частичной мобилизации, с 31 октября мобилизационные мероприятия прекращены.

Ранее главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в парламенте не рассматривается. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
ТЕГИ:РоссиянеМобилизацияНидерланды
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