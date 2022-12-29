Нидерланды перестанут предоставлять убежище скрывающимся от мобилизации россиянам

По его словам, получившие повестки граждане России могут оставаться в Нидерландах. Ведомство требует более достоверных данных о том, в какой степени российских призывников насильно задействовали в российско-украинском конфликте.

Ван ден Бург полагает, что российские граждане больше не должны бояться призыва, так как глава Минобороны России объявил о завершении частичной мобилизации, с 31 октября мобилизационные мероприятия прекращены.

Ранее главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в парламенте не рассматривается. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

