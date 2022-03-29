Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что из страны будут высланы 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах, сообщает пресс-служба ведомства.

Россия ответила на высылку своих дипломатов из Прибалтийских стран

В сообщении говорится, что от «служб общей и военной разведки и безопасности» поступила информация о том, что указанные лица «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

«Посол России был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки», - отмечается в заявлении.

Ранее Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, соответствующая нота была вручена российскому послу в Скопье Сергею Баздникину.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:РоссияВысылкаДипломатыНидерланды
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