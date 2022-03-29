Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов

В сообщении говорится, что от «служб общей и военной разведки и безопасности» поступила информация о том, что указанные лица «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

«Посол России был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки», - отмечается в заявлении.

Ранее Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, соответствующая нота была вручена российскому послу в Скопье Сергею Баздникину.