Нидерланды не против использования Украиной F-16 для ударов по территории РФ

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она указала, что «право на самозащиту не имеет ограничений по территории».

«Это общий принцип, которого мы придерживаемся», — заключила дипломат.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Киев имеет право применять для ударов по военным целям в России истребители F-16, которые передаст Копенгаген, сообщает RT.

