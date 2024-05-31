Нидерланды не против использования Украиной F-16 для ударов по территории РФ

Нидерланды не против использования Украиной истребителей F-16 для ударов по российской территории. Как сообщает ТАСС, об этом заявила и.о. главы МИД Королевства Ханке Брюинс Слот.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она указала, что «право на самозащиту не имеет ограничений по территории».

«Это общий принцип, которого мы придерживаемся», — заключила дипломат.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Киев имеет право применять для ударов по военным целям в России истребители F-16, которые передаст Копенгаген, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиУкраинаНидерланды

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