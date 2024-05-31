Нидерланды не против использования Украиной F-16 для ударов по территории РФ
31 мая 202417:15
Нидерланды не против использования Украиной истребителей F-16 для ударов по российской территории. Как сообщает ТАСС, об этом заявила и.о. главы МИД Королевства Ханке Брюинс Слот.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она указала, что «право на самозащиту не имеет ограничений по территории».
«Это общий принцип, которого мы придерживаемся», — заключила дипломат.
Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Киев имеет право применять для ударов по военным целям в России истребители F-16, которые передаст Копенгаген, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru