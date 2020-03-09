Сведения об отсутствии «Буков» вместе крушения MH17 в Донбассе могут приобщить к делу
Сведения об отсутствии «Буков» в секторе крушения малайзийского Boeing-777, которые имеются у голландского журналиста, могут приобщить к делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила подозреваемым в крушении лайнера две статьи обвинения: ликвидация рейса MH17 и убийство 298 человек, летевших малайзийским бортом Boeing-777 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Напомним, первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Он также отметил, что ССГ рассматривала только выгодные для себя материалы и назвал это попыткой любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала.
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