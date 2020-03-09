Сведения об отсутствии «Буков» вместе крушения MH17 в Донбассе могут приобщить к делу

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила подозреваемым в крушении лайнера две статьи обвинения: ликвидация рейса MH17 и убийство 298 человек, летевших малайзийским бортом Boeing-777 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Напомним, первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Он также отметил, что ССГ рассматривала только выгодные для себя материалы и назвал это попыткой любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала.

