Сведения об отсутствии «Буков» вместе крушения MH17 в Донбассе могут приобщить к делу

Сведения об отсутствии «Буков» в секторе крушения малайзийского Boeing-777, которые имеются у голландского журналиста, могут приобщить к делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

В Совфеде ответили на обвинения прокуратуры Нидерландов по MH17

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила подозреваемым в крушении лайнера две статьи обвинения: ликвидация рейса MH17 и убийство 298 человек, летевших малайзийским бортом Boeing-777 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Напомним, первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Он также отметил, что ССГ рассматривала только выгодные для себя материалы и назвал это попыткой любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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