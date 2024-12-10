Меркель назвала давней традицией поставки российского газа в Германию

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель заявила в эфире телеканала France 2, что поставки газа из России для Германии являются давней традицией, сложившейся еще во время холодной войны и продолжавшейся во время ее пребывания у власти, сообщает РИА Новости.

Однако, как отметила экс-канцлер, после начала конфликта на Украине цены на газ сильно возросли, и теперь правительство вынуждено закупать ресурс по менее выгодной стоимости.

Песков рассказал о диалоге президента России Путина и Меркель

В ноябре Bloomberg сообщал, что эта зима в Европе будет самой холодной с начала полномасштабных боевых действий на Украине.

Это, по данным издания, приведет к увеличению спроса на отопление до самого высокого уровня с начала российской военной операции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиГазРоссияГерманияАнгела Меркель

Горячие новости

Все новости

партнеры