СМИ: ЕС добивается смягчения санкций США против Газпромбанка

Европейский союз оказывает давление на США, чтобы добиться пересмотра санкций против Газпромбанка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции, введенные американским Минфином 21 ноября, затронули сам Газпромбанк и шесть его дочерних структур за рубежом. Вскоре после этого банк уведомил клиентов о проблемах с использованием карт UnionPay за пределами России.

Путин отменил обязательный расчет за газ через Газпромбанк

Согласно письму, разосланному 23 ноября, с момента введения ограничений карты Газпромбанка отключены от этой платежной системы.

По данным агентства, в ЕС опасаются, что санкции могут угрожать стабильности поставок энергоносителей. В связи с этим европейские и американские стороны обсуждают возможные меры смягчения, включая легализацию определенных транзакций через люксембургскую дочернюю компанию Газпромбанка или альтернативные платежные механизмы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияЕвросоюзБанкиСанкции

Горячие новости

Все новости

партнеры