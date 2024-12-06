СМИ: ЕС добивается смягчения санкций США против Газпромбанка
Европейский союз оказывает давление на США, чтобы добиться пересмотра санкций против Газпромбанка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Санкции, введенные американским Минфином 21 ноября, затронули сам Газпромбанк и шесть его дочерних структур за рубежом. Вскоре после этого банк уведомил клиентов о проблемах с использованием карт UnionPay за пределами России.
Согласно письму, разосланному 23 ноября, с момента введения ограничений карты Газпромбанка отключены от этой платежной системы.
По данным агентства, в ЕС опасаются, что санкции могут угрожать стабильности поставок энергоносителей. В связи с этим европейские и американские стороны обсуждают возможные меры смягчения, включая легализацию определенных транзакций через люксембургскую дочернюю компанию Газпромбанка или альтернативные платежные механизмы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор объяснил сбой в интернете проведением ежегодных учений
- Для туристов из России подготовят рекомендации по въезду в Мексику
- СМИ: Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде
- Росгвардия задержала севшего на трон посетителя Эрмитажа
- В Москве изменятся тарифы на проезд с 2025 года
- ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС
- СМИ: В поездке Байдена в Киев в 2023 году использовали «поезд-призрак»
- Следственный комитет возбудил дело после нападения в школе Краснодара
- Блогера Дмитрия Солдатова арестовали на 10 суток
- СМИ: ЕС добивается смягчения санкций США против Газпромбанка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru