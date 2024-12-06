СМИ: ЕС добивается смягчения санкций США против Газпромбанка

Европейский союз оказывает давление на США, чтобы добиться пересмотра санкций против Газпромбанка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции, введенные американским Минфином 21 ноября, затронули сам Газпромбанк и шесть его дочерних структур за рубежом. Вскоре после этого банк уведомил клиентов о проблемах с использованием карт UnionPay за пределами России.