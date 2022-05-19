«Ничего не помешает»: В России допустили расторжение договора о Сайменском канале с Финляндией

В условиях угрозы безопасности Россия может использовать любые инструменты, заявил в эфире НСН Иван Сурма. 

Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вхождения в альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры на решение Финляндии вступить в НАТО станут сюрпризом. При этом ранее сообщалось, что Россия может пересмотреть договор об аренде Сайменского канала с Финляндией при ее вхождении в альянс. Сурма считает, что Россия сейчас может использовать любые инструменты.

«Между Россией и Финляндией 1300 километров границы. Возникает проблема в обеспечении безопасности. Процедура расторжения договоров может занимать разное время. При этом парламент в России как законодательный орган имеет некий функционал по принятию решений в отношении международных договоров и соглашений. Также есть нюансы, связанные с самим договором. Если он допускает одностороннее расторжение, то, в принципе, ничего не мешает России это сделать», - сказал Сурма.

Пограничный канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией Финляндии. Скандинавское государство арендует его российский участок до 2063 года.

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ФОТО: rbc.ru
ТЕГИ:НАТОФинляндияРоссия
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