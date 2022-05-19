«Ничего не помешает»: В России допустили расторжение договора о Сайменском канале с Финляндией

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры на решение Финляндии вступить в НАТО станут сюрпризом. При этом ранее сообщалось, что Россия может пересмотреть договор об аренде Сайменского канала с Финляндией при ее вхождении в альянс. Сурма считает, что Россия сейчас может использовать любые инструменты.

«Между Россией и Финляндией 1300 километров границы. Возникает проблема в обеспечении безопасности. Процедура расторжения договоров может занимать разное время. При этом парламент в России как законодательный орган имеет некий функционал по принятию решений в отношении международных договоров и соглашений. Также есть нюансы, связанные с самим договором. Если он допускает одностороннее расторжение, то, в принципе, ничего не мешает России это сделать», - сказал Сурма.

Пограничный канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией Финляндии. Скандинавское государство арендует его российский участок до 2063 года.

