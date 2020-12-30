Экс-помощник Ельцина заявил о «необузданном страхе» властей перед 2021 годом
Политолог Георгий Сатаров в эфире НСН рассказал, почему российские власти поторопились утвердить новые ограничительные законы в последние дни уходящего года.
Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, которые ужесточают правила работы журналистов на митингах, запрещают акции у зданий МВД и ФСБ, обязывают соцсети выявлять и удалять противоправную информацию. Кроме того, теперь иноагентами можно признавать и физические лица. Многие из этих законов были одобрены к принятию в кратчайшие сроки.
Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров в эфире НСН объяснил такую спешку с принятием новых ограничений тревожными ожиданиями властей по поводу наступающего 2021 года.
«Они действительно ограничивают права россиян. Более того, если я правильно понимаю, Минюст поторопился поставить клеймо на иноагентов еще до подписания закона Путиным. Спешка объясняется тем, что им, с одной стороны, хочется с чистой совестью и облегчением встретить Новый год. С другой стороны, идет довольно серьёзная подготовка к 2021 году. Задача очень проста: независимо от того, будет ли трансферт президентской власти в 2021 году или нет - но уж точно будут разного рода выборы, в том числе выборы в Госдуму - им хочется максимально расширить возможность репрессивного ограничения участия оппозиции в этих процессах. Всё, что им удалось за последние месяцы придумать, они подготовили и выплеснули на нас к 2021 году, который они, видимо, ожидают с неким ощущением тревоги. С моей точки зрения, это иллюстрация совершенно необузданного страха», - отметил он.
Кроме того, Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН назвал это вынужденной мерой, которая «не делают никого счастливее».
В числе новых ограничений - требование к соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В эту категорию вместе с детской порнографией и призывами к терроризму попала информация, содержащая «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Сахар и подсолнечное масло в России начали дешеветь
- СМИ сообщили о причинах взрыва у правительственного дворца в Йемене
- Бывший схимонах Сергий отказался от еды и воды в СИЗО
- Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к Майклу Калви
- Боливия подписала контракт на поставку вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru