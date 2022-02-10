Лавров выразил надежду на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс 10 февраля выразил надежду на то, что Москва и Лондон смогут восстановить двустороннее сотрудничество.

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Лавров отметил, что надеется на совместное восстановление многочисленных межведомственных связей, которые были прерваны.

Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США и Великобритания занимают Россию конфликтом на Украине и возможными санкциями.

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ФОТО: РИА Новости/
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