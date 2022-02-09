Глава МИД Британии прибыла с визитом в Москву

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс прибыла в среду с рабочим визитом в Москву.

Как уточнили на странице британского посольства в России в Twitter, министр Трасс в российской столице проведёт переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым по вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стороны рассмотрят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности Москвы, в том числе по непринятию Украины в блок НАТО.

Британский министр намерена также в ходе своего визита в Россию посетить МГУ, уточнили в диппредставительстве Великобритании.

Ранее Мария Захарова высмеяла главу британского МИД за незнание географии.

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