Глава МИД Британии прибыла с визитом в Москву

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стороны рассмотрят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности Москвы, в том числе по непринятию Украины в блок НАТО.

Британский министр намерена также в ходе своего визита в Россию посетить МГУ, уточнили в диппредставительстве Великобритании.

Ранее Мария Захарова высмеяла главу британского МИД за незнание географии.

