Лавров 10 февраля обсудит евробезопасность с главой МИД Британии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля обсудит с главой МИД Великобритании Лиз Трасс европейскую безопасность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сообщается, что встреча состоится в Москве, глава МИД Британии посетит столицу с рабочим визитом.
Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, а также сделать акцент на выработке долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности.
Ранее сообщалось, что главы МИД России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау обсудят проблемы отношений между двумя странами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Росавиация выдала сертификат второму лоукостеру в РФ
- Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 заражаются «омикроном»
- Подмосковье весной может подтопить
- Россия и Бразилия углубят стратегическое партнерство
- Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Татарстане
- Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
- Совет ISU одобрил предложение о поднятии возрастного ценза фигуристов
- Лавров 10 февраля обсудит евробезопасность с главой МИД Британии
- В Британии отменят самоизоляцию для больных коронавирусом в феврале
- Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru