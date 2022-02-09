Лавров 10 февраля обсудит евробезопасность с главой МИД Британии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля обсудит с главой МИД Великобритании Лиз Трасс европейскую безопасность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сообщается, что встреча состоится в Москве, глава МИД Британии посетит столицу с рабочим визитом.

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Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, а также сделать акцент на выработке долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау обсудят проблемы отношений между двумя странами.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияСергей ЛавровМИД РФ
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