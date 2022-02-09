Лавров 10 февраля обсудит евробезопасность с главой МИД Британии

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, а также сделать акцент на выработке долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау обсудят проблемы отношений между двумя странами.



