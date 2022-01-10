«Мнимый контроль»: В России предрекли повторения казахского сценария в Средней Азии

«Если не брать в расчет казахстанский новейший опыт, то все выглядит вполне управляемо. Степень контроля внутриполитической ситуации и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в нейтральной Туркмении представляется вполне себе сносной. С другой стороны, как показал казахстанский опыт, даже в стране, которая всегда считалась самой стабильной, зажиточной, успешной в экономическом и социальном смысле, может так быстро произойти такое, что все прогнозы оказываются обнуленными. Многочисленные конспирологические теории, которые сейчас плодятся, подтверждают отсутствие понимания того, что подобная ситуация может повториться где угодно, в том числе и в других средне-азиатских республиках», - отметил он.

По его словам, в Узбекистане и Таджикистане сейчас осуществляется жесткий контроль со стороны властей.

«Внешне эти страны производят впечатление государств, где все под контролем, но это иллюзорное впечатление может быть в любой момент сломано», - считает политолог.

При этом он заявил, что нестабильность в Казахстане, который является экономическим лидером региона, скажется на всех странах в нем.