«Мнимый контроль»: В России предрекли повторения казахского сценария в Средней Азии
Политолог Андрей Грозин посоветовал властям азиатских государств СНГ в случае возникновения протестов не рассказывать «сказки о тюркском единстве» и демократии, а надеяться на помощь соседей.
Повторение казахстанского сценария в азиатских государствах СНГ возможно также спонтанно, как и в Казахстане, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава отела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Ранее в ходе саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане, прежде всего, должны быть извлечены в Узбекистане. Грозин считает, что повторение казахского сценария в азиатских государствах СНГ возможно.
«Если не брать в расчет казахстанский новейший опыт, то все выглядит вполне управляемо. Степень контроля внутриполитической ситуации и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в нейтральной Туркмении представляется вполне себе сносной. С другой стороны, как показал казахстанский опыт, даже в стране, которая всегда считалась самой стабильной, зажиточной, успешной в экономическом и социальном смысле, может так быстро произойти такое, что все прогнозы оказываются обнуленными. Многочисленные конспирологические теории, которые сейчас плодятся, подтверждают отсутствие понимания того, что подобная ситуация может повториться где угодно, в том числе и в других средне-азиатских республиках», - отметил он.
По его словам, в Узбекистане и Таджикистане сейчас осуществляется жесткий контроль со стороны властей.
«Внешне эти страны производят впечатление государств, где все под контролем, но это иллюзорное впечатление может быть в любой момент сломано», - считает политолог.
При этом он заявил, что нестабильность в Казахстане, который является экономическим лидером региона, скажется на всех странах в нем.
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«Региональная ситуация носит хаотизированный характер, поэтому никто в центральной Азии не может чувствовать себя защищенным. Я бы на месте Ташкента подумал о возобновлении своего членства в ОДКБ, потому что других гарантий стабильности не существует. Можно рассказывать красивые сказки о тюркском единстве и демократических методах наведения порядков, но, когда приходит беда, то остается единственная надежда на ближайших соседей, которые могут прислать на помощь военно-транспортную авиацию с десантом», - заключил Грозин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что победа протестующих в Казахстане была невозможна.
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