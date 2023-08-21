New Yorker: Маск в беседе с чиновниками заявил о личном разговоре с Путиным

Американский бизнесмен Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям Пентагона о личной беседе с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом пишет The New Yorker со ссылкой на чиновников военного ведомства.

Пентагон отказался комментировать сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма

По информации издания, миллиардер назвал разговор с Путиным «замечательным».

По словам другого собеседника издания, бизнесмен разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой мирный план по Украине на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Отмечается, что Маск упоминал о регулярных консультациях с Москвой.

Бизнесмен ранее поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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