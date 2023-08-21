New Yorker: Маск в беседе с чиновниками заявил о личном разговоре с Путиным
Американский бизнесмен Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям Пентагона о личной беседе с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом пишет The New Yorker со ссылкой на чиновников военного ведомства.
По информации издания, миллиардер назвал разговор с Путиным «замечательным».
По словам другого собеседника издания, бизнесмен разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой мирный план по Украине на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Отмечается, что Маск упоминал о регулярных консультациях с Москвой.
Бизнесмен ранее поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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