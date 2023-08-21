New Yorker: Маск в беседе с чиновниками заявил о личном разговоре с Путиным

По информации издания, миллиардер назвал разговор с Путиным «замечательным».

По словам другого собеседника издания, бизнесмен разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой мирный план по Украине на странице в Twitter (заблокирован в РФ). Отмечается, что Маск упоминал о регулярных консультациях с Москвой.

Бизнесмен ранее поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

