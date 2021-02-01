«Кадыровщина» вместо правосудия. В СПЧ оценили российский суд по правам человека
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ Игорь Каляпин в эфире НСН заявил, что российский суд по правам человека не сможет заменить ЕСПЧ.
Проработать целесообразность создания российского суда по правам человека поручил президент России Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, ранее глава государства посчитал идею создания национального суда по правам человека «правильной».
В октябре 2020 года Госдума приняла закон о приоритете закрепленных в конституции норм над международным правом, включая решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они противоречат конституции.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в эфире НСН заявил, что российский суд по правам человека не сможет заменить ЕСПЧ.
«Создание российского суда по правам человека с выходом из юрисдикции ЕСПЧ логически не может быть связана никак. Права человека – это международная универсальная норма. Они регулируют отношения между человеком и властью, поэтому арбитром не может быть сама власть. Поэтому должны быть международные контрольные органы, которые будут следить за соблюдением этих норм. Национальный суд по правам человека это все равно, что в Чечне Кадыров говорит, что он главный правозащитник. То есть на Кадырова жаловаться Кадырову. И тут то же самое. Если вас обидела государственная власть, надо идти в орган этой власти и на нее пожаловаться», - подчеркнул Каляпин.
По мнению правозащитника, таких судов в России уже немало.
«У нас есть право обжаловать действия должностных лиц в суде. Поэтому суд по правам человека должен быть международным, иначе он не будет эффективным», добавил он.
Согласно Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры страны являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором России установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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