«Кадыровщина» вместо правосудия. В СПЧ оценили российский суд по правам человека

«Создание российского суда по правам человека с выходом из юрисдикции ЕСПЧ логически не может быть связана никак. Права человека – это международная универсальная норма. Они регулируют отношения между человеком и властью, поэтому арбитром не может быть сама власть. Поэтому должны быть международные контрольные органы, которые будут следить за соблюдением этих норм. Национальный суд по правам человека это все равно, что в Чечне Кадыров говорит, что он главный правозащитник. То есть на Кадырова жаловаться Кадырову. И тут то же самое. Если вас обидела государственная власть, надо идти в орган этой власти и на нее пожаловаться», - подчеркнул Каляпин.

По мнению правозащитника, таких судов в России уже немало.

«У нас есть право обжаловать действия должностных лиц в суде. Поэтому суд по правам человека должен быть международным, иначе он не будет эффективным», добавил он.

Согласно Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры страны являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором России установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

