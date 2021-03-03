Навальный подтвердил, что его доставили в колонию во Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к тюремному заключению по делу «Ив Роше», находится в следственном изоляторе (СИЗО) №3 города Кольчугино Владимирской области. Об этом политик сообщил в своем Instagram.
«Когда арестанту, следующему на этап, говорят: «Владимирская область», ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе», — написал Навальный.
Адвокат политика Вадим Кобзев сообщил в Twitter, что оппозиционер вместе с еще двумя заключенными содержится в карантинной камере. Защитник отметил, что Навальный «в полной изоляции», не получает писем, а в камере есть только телевизор.
Навального 25 февраля этапировали из СИЗО «Матросская тишина» после решения суда о замене условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Позже СМИ сообщали, что политика отправят в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили, что Навальный «прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области», отмечает RT.
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