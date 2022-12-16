Призывы США исключить Россию из Совбеза ООН назвали «психологической войной»
России не стоит самой выходить из ООН, Вашингтон сознательно муссирует «невозможную» тему, а на невеж-конгрессменов не стоит обращать внимание, сказал в эфире НСН Сергей Орджоникидзе.
Руководство США знает, что Россию нельзя исключить из ООН, без ее согласия, а конгрессмены просто демонстрируют некомпетентность подобными призывами, сказал в интервью НСН бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США немедленно бы приступили к исключению России из Совета Безопасности ООН, если бы существовал такой способ, но пока не видят такой возможности.
«США этими действиями оказывают морально-политическое давление на Россию, общество и граждан. Идет ведь своеобразная психологическая война, вот они и воюют таким образом и без конца мусолят эту тему. В уставе ООН прописаны варианты изменения самого устава, которые должны ратифицировать все государства- постоянные члены Совета Безопасности. Понятно, что Россия никогда не ратифицирует собственное исключение, поэтому сделать это нельзя. Отцы-основатели, постоянные члены Совбеза ООН так все продумали и прописали, что они там играют ведущую роль», - сказал Орджоникидзе.
При этом он объяснил, что в числе американских политиков есть и невежи.
«Вот, например, какие-то американские конгрессмены собрались там и сказали, что Россию надо исключить из ООН. Я бы не стал муссировать в наших СМИ такие невежественные заявления. Во-первых, они никого не представляют, кроме себя, а во-вторых, они показывают полное отсутствие знаний в области внешней политики. При этом администрация делает это сознательно, они прекрасно понимают, что изменить устав невозможно, без согласия России», - разъяснил экс-заместитель генерального секретаря ООН.
Орджоникидзе также не согласился с теми, кто предлагает России выйти из ООН.
«Нет, России не нужно выходить из ООН ни в коем случае, это форум, где мы можем отстаивать свои интересы, в частности, в Совете Безопасности. Посмотрите, как голосовали крупные страны по резолюции по Украине: они не поддержали США и либо воздерживались, либо вообще не участвовали в голосовании, несмотря на колоссальное давление американцев», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Карин Жан-Пьер, отметила, что, «если бы существовал способ завладеть Вселенной», США бы к этому тоже немедленно преступили.
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