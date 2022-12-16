Призывы США исключить Россию из Совбеза ООН назвали «психологической войной»

Руководство США знает, что Россию нельзя исключить из ООН, без ее согласия, а конгрессмены просто демонстрируют некомпетентность подобными призывами, сказал в интервью НСН бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США немедленно бы приступили к исключению России из Совета Безопасности ООН, если бы существовал такой способ, но пока не видят такой возможности.