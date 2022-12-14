Генсек ООН представит всем странам «Новую повестку за мир»
Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш намерен представить в 2023 году государствам «Новую повестку за мир», цель которой будет заключаться в решении всего комплекса вызовов безопасности.
Об этом он объявил на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Новая ориентация реформированного мультилатерализма (организации международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами - НСН)».
Как подчеркнул Гуттериш, даже в смутный период холодной войны коллективное принятие решений и диалог в Совбезе ООН позволяли сохранять жизнеспособность системы коллективной безопасности. Страны – участницы «ядерного клуба» не отказывались от сотрудничества по сокращению своих арсеналов, предотвращению катастрофы ядерной войны.
По задумке генсека ООН, новый план обозначит способы реформирования действующих инструментов посредничества, миротворчества и борьбы с терроризмом. Будут также изучены новые актуальные угрозы в менее традиционных сферах, имея в виду, киберпространство и космос.
По словам Антониу Гутерриша, предстоит адаптировать инструменты ООН в области мира и безопасности к эре кибернетических угроз, противостояния в сфере информации и других новых форм конфликтов. Для этого государствам будет необходимо сформировать рамки для укрепления системы многосторонних решений и урегулирования активной геополитической конкуренции.
Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия не намерена выходить из ООН в ответ на принятие Генеральной ассамблеей резолюции о возмещении ущерба Украине.
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