Генсек ООН представит всем странам «Новую повестку за мир»

Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш намерен представить в 2023 году государствам «Новую повестку за мир», цель которой будет заключаться в решении всего комплекса вызовов безопасности.

Об этом он объявил на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Новая ориентация реформированного мультилатерализма (организации международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами - НСН)».

Как подчеркнул Гуттериш, даже в смутный период холодной войны коллективное принятие решений и диалог в Совбезе ООН позволяли сохранять жизнеспособность системы коллективной безопасности. Страны – участницы «ядерного клуба» не отказывались от сотрудничества по сокращению своих арсеналов, предотвращению катастрофы ядерной войны.