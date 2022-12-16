Захарова: Если бы существовал способ уничтожить Россию, США бы к этому приступили

Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что при наличии способа прекратить участие России в Совете Безопасности ООН Вашингтон бы немедленно им воспользовался, отмечает РИА ФАН.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что «такого способа нет, слава Богу», пишет «Свободная пресса».

