Захарова: Если бы существовал способ уничтожить Россию, США бы к этому приступили
США бы немедленно уничтожили Россию или захватили все в мире, если бы существовал способ для этого, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что при наличии способа прекратить участие России в Совете Безопасности ООН Вашингтон бы немедленно им воспользовался, отмечает РИА ФАН.
«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова добавила, что «такого способа нет, слава Богу», пишет «Свободная пресса».
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