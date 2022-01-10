Перечислены страны, не представляющие ценность для НАТО
Составлен список «бесполезных» стран НАТО, сообщает RT со ссылкой на журнал National Interest.
В своей статье для издания старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что, как правило, союзники США — «маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы».
Среди таких стран он назвал Албанию, Словению, Черногорию и Северную Македонию. Они имеют слабый военный и оборонный потенциал. Эксперт сравнил политику Вашингтона с пользователем Facebook, который без разбора добавляет людей в список друзей.
Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Североатлантический альянс должен вернуться в границы 1997 года. По его словам, в НАТО потеряли возможность продолжить оттеснение России на вторые роли в европейской и международной политике.
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