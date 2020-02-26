В Кремле опровергли слова Суркова о «принуждении» Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что единственным методом взаимоотношения с Украиной должно быть только «принуждение к братским отношениям».
«Нет, такой политики нет», - заявил Песков.
При этом он порекомендовал обращаться за разъяснениями таких высказываний лично к Владиславу Суркову.
По словам Пескова, на украинском направлении Кремль ведет «последовательную политику, направленную на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей».
Он добавил, что Минские соглашения не имеют альтернатив, и лишь неукоснительное их исполнение станет залогом решения «этой внутриукраинской проблемы», имея в виду конфликт в Донбассе.
При этом Песков не стал комментировать слова Суркова о том, что возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины для него не представляется возможным.
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