В Кремле опровергли слова Суркова о «принуждении» Украины

При этом он порекомендовал обращаться за разъяснениями таких высказываний лично к Владиславу Суркову.

По словам Пескова, на украинском направлении Кремль ведет «последовательную политику, направленную на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей».

Он добавил, что Минские соглашения не имеют альтернатив, и лишь неукоснительное их исполнение станет залогом решения «этой внутриукраинской проблемы», имея в виду конфликт в Донбассе.

При этом Песков не стал комментировать слова Суркова о том, что возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины для него не представляется возможным.

