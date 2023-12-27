Нетаньяху заявил, что Эрдоган не имеет права читать мораль Израилю

Глава израильского правительства указал, что турецкий лидер «устроил геноцид курдов», а также задержал рекордное число журналистов, «выступающих против его режима».

«Эрдоган - последний, кто может читать Израилю мораль», - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что израильская армия борется с радикалами ХАМАС, а Эрдоган их «восхваляет» и неоднократно принимал в Турции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести боевые действия до полной победы над ХАМАС, отметив, что это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для страны и освободить заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

