Нетаньяху заявил, что Эрдоган не имеет права читать мораль Израилю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил его с Адольфом Гитлером, сообщает РИА Новости.
Глава израильского правительства указал, что турецкий лидер «устроил геноцид курдов», а также задержал рекордное число журналистов, «выступающих против его режима».
«Эрдоган - последний, кто может читать Израилю мораль», - подчеркнул Нетаньяху.
Он добавил, что израильская армия борется с радикалами ХАМАС, а Эрдоган их «восхваляет» и неоднократно принимал в Турции.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести боевые действия до полной победы над ХАМАС, отметив, что это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для страны и освободить заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru