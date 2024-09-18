Нетаньяху впервые обратился с заявлением после детонации электроники в Ливане
Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху выступил с обращением к соотвечественникам, комментируя ситуацию на севере Израиля, где, по словам главы Минобороны Йоава Галланта, началась «вторая фаза» войны.
Премьер-министр страны пообещал вернуть «жителей севера в свои безопасные дома».
Заявление Нетаньяху стало первым за два дня массовых взрывов в Ливане устройств группировки «Хезболла», которая обвиняет в происходящем Израиль.
Ранее журналист, востоковед и гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева заявила, что в Ливане произошли взрывы от атаки беспилотников, а не от детонации средств связи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат подтвердил, что Бакальчук находится на допросе
- Депутат Нилов предложил отправлять стрелков и гонщиков на работы в Курскую область
- В Wildberries заявили, что окажут поддержу родным и близким погибших охранников
- Нетаньяху впервые обратился с заявлением после детонации электроники в Ливане
- Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане возросло до 14 человек
- СМИ: Бойцы из России и США провели открытые тренировки
- Татьяна Бакальчук записала видео в слезах после стрельбы у офиса Wildberries
- При обстреле села в Шебекинском округе погибла мирная жительница
- СМИ: Два штаба НАТО появятся поблизости от российской границы
- Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru