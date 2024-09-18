Нетаньяху впервые обратился с заявлением после детонации электроники в Ливане

Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху выступил с обращением к соотвечественникам, комментируя ситуацию на севере Израиля, где, по словам главы Минобороны Йоава Галланта, началась «вторая фаза» войны.

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Премьер-министр страны пообещал вернуть «жителей севера в свои безопасные дома».

Заявление Нетаньяху стало первым за два дня массовых взрывов в Ливане устройств группировки «Хезболла», которая обвиняет в происходящем Израиль.

Ранее журналист, востоковед и гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева заявила, что в Ливане произошли взрывы от атаки беспилотников, а не от детонации средств связи.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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