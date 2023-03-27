Нетаньяху призвал протестующих воздержаться от насилия
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своих соцсетях обратился к протестующим в Иерусалиме.
В частности политик призвал их вести себя ответственно и воздержаться от насилия.
«Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия» , - написал он.
Ранее в Израиле вспыхнули акции протеста из-за реформы, предлагающей ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной власти контроль над отбором судей.
В местных СМИ появились публикации, в которых говорится о решении Нетаньяху приостановить судебную реформу , сообщает НСН.
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