Нетаньяху призвал протестующих воздержаться от насилия

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своих соцсетях обратился к протестующим в Иерусалиме.

Главный аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за протестов в стране

В частности политик призвал их вести себя ответственно и воздержаться от насилия.

«Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия» , - написал он.

Ранее в Израиле вспыхнули акции протеста из-за реформы, предлагающей ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной власти контроль над отбором судей.

В местных СМИ появились публикации, в которых говорится о решении Нетаньяху приостановить судебную реформу , сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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