Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболлах» хранения оружие
24 сентября 202401:34
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к жителям Ливана, сообщает РИА Новости.
Он призвал их покинуть районы, где шиитское движение «Хезболлах» хранит вооружения. По словам премьера, нахождение вблизи этих мест опасно для жизни.
Призыв Нетаньяху звучит на фоне массированных ударов ВВС Израиля по ливанской территории.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболлах» хранения оружие
- СМИ: На авиабазе в Омске подростки подожгли Ми-8
- Трамп сообщил, что не доверяет расследованию покушения на него
- В Запорожье произошло прямое попадание по цеху сборки беспилотников
- В США предложили запретить импорт китайских и российских автозапчастей
- Мишустин снял с должности замглавы Минприроды и замглавы Минобрнауки
- Саперы Росгвардии нашли беспилотник-приманку в Курской области
- ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»
- Подозреваемый в покушении на Трампа останется под стражей до суда
- Басманный суд отправил бывшего зампреда РБР Потапова на 7,5 лет в колонию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru