Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболлах» хранения оружие

Он призвал их покинуть районы, где шиитское движение «Хезболлах» хранит вооружения. По словам премьера, нахождение вблизи этих мест опасно для жизни.

Призыв Нетаньяху звучит на фоне массированных ударов ВВС Израиля по ливанской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

