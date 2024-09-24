Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболлах» хранения оружие

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к жителям Ливана, сообщает РИА Новости.

Число жертв израильских авиаударов на юге Ливана возросло до 274 человек

Он призвал их покинуть районы, где шиитское движение «Хезболлах» хранит вооружения. По словам премьера, нахождение вблизи этих мест опасно для жизни.

Призыв Нетаньяху звучит на фоне массированных ударов ВВС Израиля по ливанской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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