Нетаньяху пообещал жестко ответить на удар по Мадждаль-Шамсу
Израиль не сможет проигнорировать гибель 12 детей в результате ракетного удара из Ливана по Мадждаль-Шамсу. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Во время посещения Голанских высот, где расположен данный населённый пункт, он указал, что ответ Израиля будет жёстким.
«Наш ответ последует и будет жёстким», - заключил Нетаньяху.
Ранее в армии Израиля заявили, что в результате обстрела Мадждаль-Шамса одна из ракет разорвалась на футбольной площадке, где в тот момент находились дети. Погибли 12 детей и подростков, около 30 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru