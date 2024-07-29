Нетаньяху пообещал жестко ответить на удар по Мадждаль-Шамсу

Израиль не сможет проигнорировать гибель 12 детей в результате ракетного удара из Ливана по Мадждаль-Шамсу. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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Во время посещения Голанских высот, где расположен данный населённый пункт, он указал, что ответ Израиля будет жёстким.

«Наш ответ последует и будет жёстким», - заключил Нетаньяху.

Ранее в армии Израиля заявили, что в результате обстрела Мадждаль-Шамса одна из ракет разорвалась на футбольной площадке, где в тот момент находились дети. Погибли 12 детей и подростков, около 30 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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